Jetzt gewinnen: Virtueller Fan-tastic Moment bei der U 21

Du wolltest schon immer mal wissen, wie unsere U 21-Jungs so ticken? Möchtest herausfinden, wer der beste FIFA-Spieler im Team ist? Was sich unter unserem neuen U 21-Chefcoach Antonio di Salvo so verändert? Mit etwas Glück kannst du einem U 21-Nationalspieler deine Fragen stellen! Der Fan Club Nationalmannschaft verlost an einen glücklichen Fan ein digitales Meet & Greet bei unserer U 21-Nationalmannschaft.

Zum Gewinnspiel

Und so läuft Dein Fan-tastic Moment ab: Am 6. Oktober 2021 wirst du per Videocall mit einem U 21-Nationalspieler verbunden. Danach bist du am Zug! Stell alle deine Fragen, die du bisher noch nie beantwortet bekommen hast.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 30. September 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen.

[jh]