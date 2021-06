Jetzt gewinnen: Vier Plätze beim Speed-Dating mit DFB-Team

Tick-Tack, Tick-Tack – die Zeit läuft. Deine Zeit läuft. Deine Zeit mit fünf Nationalspielern. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost vier Plätze für ein digitales Speed-Dating mit unserem DFB-Team. Mit ein bisschen Glück bist du dabei und hast die Möglichkeit, mit deinen Stars auf Tuchfühlung zu gehen.

Und so läuft es ab: Am 12. Juni werden unsere Gewinner*innen per Videoschalte zunächst mit einem unserer Nationalspieler verbunden. Nach fünf Minuten lockerem Austausch kommt der nächste DFB-Kicker vor den Bildschirm. Das geht so lange bis die Gewinner*innen einmal mit jedem der fünf Nationalspieler geschnackt haben.

Unter allen Einsendungen werden vier Gewinner*innen ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 9. Juni 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen fest die Daumen!

[jh]