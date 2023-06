Jetzt gewinnen: Fünf Plätze beim Speed-Dating mit DFB-Team

Du wolltest schon immer mal einem unserer Nationalspieler deine Fragen stellen? Möchtest wissen, wie Hansi Flick unsere Jungs motiviert? Wie sie sich auf ein wichtiges Spiel vorbereiten? Oder vielleicht interessiert dich auch etwas ganz anders? Dann haben wir genau das Richtige für dich! Der Fan Club Nationalmannschaft verlost fünf Plätze für ein digitales Speed-Dating mit fünf Nationalspielern. Mit ein bisschen Glück bist du dabei und hast die Möglichkeit, mit deinen Stars auf Tuchfühlung zu gehen.

Und so läuft es ab: Am 18. Juni wirst du per Videoschalte zunächst mit einem unserer Nationalspieler verbunden. Nach fünf Minuten lockerem Austausch kommt der nächste DFB-Kicker vor den Bildschirm. Das geht so lange, bis du einmal mit jedem der fünf Nationalspieler gesprochen hast.

Unter allen Einsendungen werden fünf Gewinner*innen ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 13. Juni 2023. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmer*innen fest die Daumen!

