Jetzt gegen FC Bayern: Walddörfer SV im Achtelfinale

Als letztes Team hat der Walddörfer SV Hamburg durch ein 2:1 (2:0) beim TV Jahn Delmenhorst seinen Platz im Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen gebucht. Das ursprünglich für den 1. November angesetzte Zweitrundenduell der beiden Nord-Regionalligisten hatte wegen Corona-Fällen in Reihen der Hamburgerinnen abgesagt werden müssen. In der Runde der letzten 16 treffen die Hamburgerinnen nun auf den FC Bayern München, Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Die Partie ist noch nicht terminiert.

Bereits in der 14. Minute durften die Gäste jubeln, nachdem Dalina Saalmüller nach einer Ecke per Direktabnahme zur Führung einschoss. Noch vor der Halbzeit legte Mirella Tizia Pleqi per Kopf zum 0:2 nach (34.). Stefanie Herzberg (81.) gelang in der Schlussphase lediglich der Anschlusstreffer.