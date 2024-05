Jetzt für Egidius-Braun-Akademie bewerben

Du engagierst dich im Fußball und bist zwischen 18 und 30 Jahren alt? Dann bewirb dich jetzt für die Egidius-Braun-Akademie, die vom 16. bis 20. Oktober 2024 im SportCentrum Kaiserau stattfindet.

Ziel der Akademie ist es, junge und engagierte Menschen in ihrem Engagement und Ehrenamt zu stärken. Aus diesem Grund erweiterst du in der diesjährigen Egidius-Braun-Akademie nicht nur dein Wissen rund um Themen wie Fundraising, den Einsatz und Nutzen künstlicher Intelligenz sowie Recht und Haftung, sondern arbeitest auch an deiner Persönlichkeit und entwickelst sie mit Hilfe von neuen Impulsen und Leadership- Inhalten weiter. Neben spannenden Impulsen stehen außerdem Gesprächsrunden mit Persönlichkeiten aus Sport, Kultur und Politik auf dem Programm.

Bis zum 20. Juni bewerben

Dein Ticket zur Teilnahme ist dein Engagement im Fußball. Du engagierst dich als Trainer*in, bist aber vielleicht auch an anderen Stellen Dreh- und Angelpunkt in deinem Verein oder deiner Organisation und übst sogar mehr als ein Amt aus? Dann sichere dir jetzt einen der 20 Plätze für die Egidius-Braun-Akademie 2024 und bewirb dich bis spätestens zum 20. Juni 2024 bei der Egidius-Braun-Stiftung.

Sämtliche Kosten für An- und Abreise, Unterkunft, Ausflüge und Verpflegung werden von der DFB-Stiftung Egidius Braun übernommen.

