Jetzt für die Community Cups anmelden

Die eFootball-Community-Cups sind zurück. Wie auch schon im vergangenen Jahr werden in FIFA 22 wieder FIFA-Turniere für alle über die Plattform des DFB ausgetragen. Die Cups werden im FIFA-Ultimate-Team-Modus stattfinden und sind sowohl für Amateure, Semi-Profis als auch Profis offen. Das ist die Chance, euch im beliebtesten Spielmodus von FIFA 22 mit anderen Gamer*innen aus Deutschland zu messen und attraktive Preise abzuräumen.

Das gibt es zu gewinnen

Die Community Cups finden an diesem Wochenende statt. Am 14., 16. und 17. Oktober wird gezockt. Anpfiff ist jeweils um 18 Uhr. Wichtig zu beachten: Wir spielen auf der PS4-Version. Neben der Herausforderung locken auch die Preise. Insgesamt werden 1000 Euro in PSN-Guthaben ausgeschüttet, die sich nach Platzierung aufteilen: Der Sieger des Cups erhält 500 Euro Guthaben, Platz zwei 250 Euro und die Plätze drei und vier jeweils 125 Euro. Damit lohnt es sich auf jeden Fall, bei den Community Cups mitzuspielen! Alle weiteren Informationen gibt es in der Play-Sektion auf dfb-efootball.de und auf den DFB-eFootball Socials.

