Jetzt für deutsch-ukrainischen Jugendaustausch bewerben!

Vom 26. bis 30. September 2022 findet in Berlin die Inter Exchange Academy (IEA) statt. Bei der Veranstaltung, die gemeinsam von der DFB-Stiftung Egidius Braun und der Klitschko Foundation realisiert wird, begegnen sich jeweils 15 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren aus Deutschland und der Ukraine. Es geht darum, von und miteinander zu lernen, Freundschaften zu schließen, die eigenen Kompetenzen zu erweitern und gemeinsam spannende Projekte zu bearbeiten. Natürlich spielen auch die aktuellen Weltgeschehnisse eine große Rolle. Sei dabei und bewirb dich jetzt - die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten in Kleingruppen an Projekten aus den Bereichen Sport, Natur, Politik und Kultur, um so ihre interkulturellen Projektmanagement-Kompetenzen auszubauen und gesellschaftlich relevante Projekte zu bearbeiten.

Für die Projektumsetzung lernen sie unter anderem die von Dr. Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel entwickelte "F.A.C.E. the Challenge"-Methode kennen. Dadurch werden nicht nur wichtige Skills für die jeweiligen Projektarbeiten vermittelt, sondern auch die eigene Willenskraft zum Erreichen gesteckter Ziele im Leben gestärkt.

Bewerbungsschluss am 15. September

Zudem sind während der IEA gemeinsame Besuche von bedeutsamen Orten in Berlin – wie etwa des Deutschen Bundestages – geplant. Darüber hinaus wird es Gespräche mit interessanten Referentinnen und Referenten geben. Über gemeinsame Sportaktivitäten und einen Kochabend lernen sich die Teilnehmenden noch besser kennen. Das Programm findet ihr hier.

Sämtliche Kosten für An- und Abreise nach Berlin, Unterkunft, Ausflüge und Verpflegung werden übernommen. Nach Abschluss der Veranstaltung erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat und werden in ein Alumni-Netzwerk aufgenommen. Bewerbungsschluss ist am 15. September.

Was ist bei der Bewerbung zu beachten?

junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren

deutsche oder ukrainische Staatsangehörigkeit

Engagement für gesellschaftliche, kulturelle, sportliche, ökologische und/oder politische Themen

Englisch B1/B2-Niveau (die Teamerinnen und Teamer sprechen Deutsch, Ukrainisch und Englisch; das eigene Englisch muss nicht perfekt sein!)

verpflichtende Teilnahme an den vorbereitenden Online-Meetings

Hier geht's zum Bewerbungsformular.

[dfb]