Jetzt für Akademie-Fortbildung "Fußballmedizin" anmelden

Erstmals können auch Mannschaftsärzt*innen unterhalb der Lizenzligen an der DFB-Akademie-Veranstaltung "Fortbildung Fußballmedizin" teilnehmen. Schwerpunktthemen der Fortbildung, die vom 26. bis 28. Mai "ehrenamtsfreundlich" am frühen Abend abgehalten wird, sind Muskelverletzungen und ein Update zu den medizinischen Auswirkungen von Covid-19 auf den Fußball.

Die Onlineseminare unter Leitung des Vorsitzenden der Medizinischen Kommission Prof. Dr. Tim Meyer (Universität des Saarlandes) und von Prof. Dr. Werner Krutsch (Nürnberg) werden im neuen digitalen Onlinecampus der DFB-Akademie abgehalten. Begleitet wird die Veranstaltung durch Dr. Thomas Hauser, dem Leiter Medizin und Wissenschaft der DFB-Akademie. Die Teilnehmer*innen-Gebühr für alle drei Lernmodule beträgt 250 Euro.

Die Termine

Mittwoch, 26. Mai, 17 bis 20 Uhr

17 Uhr Begrüßung - Tim Meyer/Saarbrücken, Werner Krutsch/Nürnberg

17.10 Uhr Muskelverletzungen im Fußball - Peter Ueblacker/München

18.10 Uhr Bildgebungen bei fußballspezifischen Beschwerden an Becken und Leiste - Katrin Eichler/Frankfurt

19.10 Uhr Behandlungskonzepte bei Hüftproblemen im Fußball - Michael Dienst/München

Donnerstag, 27. Mai, 18 bis 20 Uhr

18.10 Uhr Alternativen zu Diclofenac und Ibuprofen in der Schmerztherapie - Michael Schuster/Mainz

19 Uhr Schlafmanagement und -störungen im Fußball - Daniel Erlacher/Bern

Freitag, 28. Mai, 17 bis 20 Uhr

17.10 Uhr Medical problems of football players after their career - Ian Beasley/Katar

18.10 Uhr Legitime Medikation und unerwartete Testergebnisse bei Dopingkontrollen - Mario Thevis/Köln

19 Uhr Covid-19 im Fußball – ein Update - Barbara Gärtner/Saarbrücken

[th]