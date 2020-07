Jetzt die Corona-Warn-App herunterladen

Seit etwas mehr als vier Wochen kann mit Hilfe der Corona-Warn-App festgestellt werden, ob man in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen ist und ob daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen kann. Der DFB hat die Bundesregierung bei der Bekanntmachung der App von Anfang an unterstützt. Dem von DFB-Präsident Fritz Keller ausgerufenen "Team gegen Corona" sind bereits 15,2 Millionen Menschen in Deutschland beigetreten (Stand 8. Juli 2020).

Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Start der App betonte, wird der Nutzen dieses Angebots größer, je mehr Menschen mitmachen. Deshalb erneuert der DFB an dieser Stelle Dr. Rainer Koch und DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius getätigt wurde: "Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran, laden Sie die Corona-Warn-App herunter und treten Sie der derzeit größten und wichtigsten Mannschaft in Deutschland bei: unserem Team gegen Corona."

"Bedeutende Maßnahme auf dem Weg zurück zur Normalität"

Wenn Sie noch nicht Teil dieser Mannschaft gegen Corona sind – werden sie es jetzt! Tragen Sie aktiv zur Eindämmung der Pandemie bei, indem Sie die Corona-Warn-App nutzen. Je schneller Corona-positiv getestete Personen und ihre Kontaktpersonen informiert werden, desto weniger kann sich das Virus verbreiten. Die App hilft Ihnen also, sich selbst, Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihr gesamtes Umfeld zu schützen. Auch Christian Seifert, Sprecher des DFL-Präsidiums, legt Ihnen die App ans Herz: "Die Corona-Warn-App ist eine bedeutende Maßnahme der Bundesregierung auf dem langen Weg zurück zur Normalität."

Die App konnte in den ersten vier Wochen beweisen, dass sie bestens funktioniert. "Endlich mal ein IT-Projekt ohne Startprobleme, ohne Pleiten, Pech und Pannen", kommentierte die FAZam vergangenen Dienstag. Die Daten der Nutzerinnen und Nutzer der Corona-Warn-App sind jederzeit sicher und Nutzerinnen oder Nutzer bleiben jederzeit pseudonym. Die App kann auf der großen Mehrheit der gängigen Endgeräte und mit den gängigen Betriebssystemen genutzt werden.

