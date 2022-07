Bietet Platz für bis zu 300 Fans: das La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah

Jetzt buchen: WM im Fan-Camp in Dubai

Zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar wird es wieder eine gemeinsame Unterkunft für Fan-Club-Mitglieder geben. Das Fan-Camp wird während der Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft in Dubai stattfinden. Dort können bis zu 300 Fans im Vier-Sterne-Hotel "La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah" unterkommen. Unterkunft und Transfers werden direkt über Emirates Holidays angeboten.

Insgesamt werden sechs unterschiedliche Reisepakete angeboten. So ist bereits der Emirates Economy Hin- und Rückdirektflug nach Dubai ab Frankfurt, München, Düsseldorf oder Hamburg enthalten. Darüber hinaus sind auch die Flug- und Bustransfers vom Hotel zu den Spielorten unserer Nationalmannschaft in Katar inklusive.

Wahl zwischen Komplettpaket und Spieltagspaketen

Wer zu allen Vorrundenspielen des DFB-Teams reist, kann das Komplettpaket vom 20. November bis zum 2. Dezember buchen. Dies beinhaltet 12 Nächte inklusive Frühstück und würde im günstigsten Fall 2609 Euro pro Person kosten (im Dreierzimmer). Im Doppelzimmer liegt der Preis bei 2839 Euro pro Person, ein Einzelzimmer kostet 3849 Euro.

Auch Reisen zu einzelnen Spieltagen unserer Nationalmannschaft sind möglich: Wer eine Vorrundenpartie vor Ort verfolgen möchte, kann sich für vier Nächten inklusive Frühstück im Hotel einbuchen. Die Preise liegen zwischen 1359 und 1779 Euro pro Person. Außerdem werden auch Kombi-Pakete für den ersten und zweiten sowie den zweiten und dritten Spieltag angeboten. Diese kosten 1999 bis 2829 Euro.

Die Buchungen werden von Emirates Holidays nach dem First-Come-First-Served-Prinzip vergeben. Sollten mehr Buchungen eingehen als Plätze zur Verfügung stehen, werden durchgängige Buchungsanfragen bevorzugt bestätigt. Das Angebot beinhaltet ausschließlich die Übernachtungen im Hotel sowie die Transfers nach Dubai und zu den Vorrundenspielen in Katar. Tickets sind im Preis nicht inbegriffen. Bis zum 17. Juli können sich Fan-Club-Mitglieder noch Tickets für alle deutschen WM-Spiele besorgen.

Das Vier-Sterne-Hotel "La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah" liegt direkt am alten Hafen Port Rashid. Nur wenige Fahrminuten entfernt befinden sich Sehenswürdigkeiten wie der Burj Khalifa, die Dubai Mall oder das World Trade Center. Auch der beliebte Stadtstrand La Mer Beach ist schnell erreichbar.

Für Unterhaltung wird auch in der Unterkunft gesorgt: Neben einem Fitnesscenter und einem Wellness-Bereich mit Sauna und Dampfbad steht den Gästen auch ein Außenpool auf der Dachterrasse zur Verfügung. Außerdem wird es eine Public-Viewing-Area für die WM-Spiele geben.

Das Angebot gilt bis zum 28. Juli 2022. Sollten Fan-Club-Mitglieder über den 2. Dezember hinaus im "La Quinta by Wyndham Dubai Jumeirah" übernachten wollen, kann das individuell angefragt werden. Die Umsetzung eines Fan-Camps im WM-Austragungsland Katar war organisatorisch nicht möglich.

[jh]