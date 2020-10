Jetzt bewerben: Digitale Sprechstunde zum Thema Club-Berater*in

Ihr engagiert euch im Amateurfußball und habt Fragen? Wir beantworten sie. Ausführlich. Versprochen! Und zwar in der digitalen Sprechstunde im DFB-Vereinsheim. In der ersten Ausgabe dreht sich alles um die Club-Berater*innen. Mittlerweile sind sie im Auftrag von elf Landesverbänden unterwegs, reisen von Verein zu Verein und helfen mit Rat und Tat, wo sie nur können. Die DFB-Mitarbeiter Patrick Bonacker und Felix Mack stehen dazu Rede und Antwort - am Montag, 12. Oktober (ab 18 Uhr).

Und so könnt ihr dabei sein: Schreibt uns eine Mail an fussball.de@dfb.de und stellt euch kurz vor - mit vollem Namen, Verein, gegebenenfalls Funktion im Verein und Landesverband. Bitte gebt an, ob und - wenn ja - zu welchem Thema ihr schon einmal Kontakt zu Club-Berater*innen hattet. Und sendet Fragen ein, damit wir uns darauf vorbereiten können.

Um einen bestmöglichen Austausch zu gewährleisten, können maximal 30 Personen an der Videokonferenz teilnehmen. Anmeldeschluss ist Freitag, 9. Oktober 2020, um 12 Uhr. Wir informieren die Teilnehmer*innen im direkten Anschluss und versenden den Link zur Sprechstunde.

Wozu sind Club-Berater*innen da?

Die beiden Experten werden darüber berichten, welches Profil ein*e Club-Berater*in haben muss, wo es ihn/sie schon gibt und wie man ihn/sie anfragen kann. Woher die Idee zum/zur Club-Berater*in stammt, was er/sie leisten kann - und was nicht. Was man sich von dem Einsatz der Club-Berater*innen erhofft und wie sie in den Masterplan eingebettet sind.

Die Dauer der Sprechstunde richtet sich in erster Linie nach euch. Je mehr Fragen ihr einbringt, desto ausführlicher wird sie gestaltet. Wir planen auf jeden Fall 90 Minuten ein, würden bei Bedarf aber auch in die Verlängerung gehen.

Wer sich vorab schon ein wenig über die Club-Berater*innen informieren will, schaut sich am besten folgendes Video an oder liest sich diesen Artikel aus dem DFB-Journal durch.

[nb]