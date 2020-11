Jetzt bestellen: Pin-Dreierpack der November-Länderspiele

Die letzten Länderspiele in diesem Jahr sind gespielt und wie üblich gibt es für Fan Club-Mitglieder auch wieder die Möglichkeit, sich die Spieltag-Pins zu sichern. Die beliebten Erinnerungsstücke zu den Partien gegen die Tschechische Republik, die Ukraine und Spanien können ausschließlich im Dreierpack bestellt werden. Die Auflage ist limitiert. Jedes Mitglied darf nur einen Dreierpack bestellen. Es gilt "first come, first served"!

Üblicherweise vergibt der Fan Club Nationalmannschaft die Pins am Spieltag im Fan Club-Zelt gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück. Die Einnahmen werden an eine wohltätige Organisation am Spielort gespendet. Diese Tradition soll auch auf digitalem Weg weitergeführt werden. Nach Rücksprache mit Fan Club-Betreuer Rico Jakob fällt die Wahl auf den Straßenkinder e.V. aus Leipzig. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch für eine Spende entscheidet.

Gespendet werden kann an das folgende Konto:

Sparkasse Leipzig

Kontonummer: 1100 8833 00

BLZ: 860 555 92

IBAN: DE15 860 555 92 1100 8833 00

BIC: WELADE8LXXX

Verwendungszweck: Pin-Dreierpack