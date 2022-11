Jetzt anmelden! Fan-Turnier in Doha

Bei einer Weltmeisterschaft für die Nationalmannschaft aufzulaufen, gehört zu den Highlights jeder Fußballerkarriere. Das Trikot überstreifen, die Hymne hören und gegen Teams aus aller Welt antreten: All das kannst Du am 26. November beim vom Fan Club Nationalmannschaft organisierten Fan-Turnier in Doha selbst miterleben. Jeder Fan ist willkommen. Jeder kann sich für einen Platz im deutschen Kader bewerben. Beim offiziellen "Fans' Cup" vom "Supreme Committee for Delivery & Legacy" müssen alle Spieler in einem Team dem gleichen Geschlecht angehören, weshalb wir uns gegen eine Teilnahme entschieden haben.

Beim Fan-Turnier an der "Deutschen Internationalen Schule Doha" haben acht Spieler*innen die Chance, unsere Fan-Nationalmannschaft zu vertreten. Mehr Teilnehmer pro Team sind aufgrund der Reglementierung öffentlicher Veranstaltungen in Katar nicht möglich. Falls mehr Bewerbungen eingehen als Kaderplätze zur Verfügung stehen, wird ausgelost. Leider dürfen wegen der geringen zugelassenen Kapazität auch keine Zuschauer vor Ort dabei sein.

Die deutsche Fan-Auswahl trifft in Gruppe A auf Anhänger aus Japan und Costa Rica. In Gruppe B treten England, Wales und die Niederlande an. Gekickt wird fünf gegen fünf auf einem Kunstrasen-Kleinfeld. Los geht's voraussichtlich um 14 Uhr Ortszeit. Der Sieger soll gegen 16 Uhr gekürt werden.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie Deine Spielstärke an. Bitte beachtet, dass jeder Teilnehmer seine Anreise selbst organisieren muss. Anmeldeschluss ist der 19. November 2022.

[rd]