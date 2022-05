Jetzt anmelden: Fan-Matches in München und Mönchengladbach

Wenn unser DFB-Team in den Nations-League-Heimspielen im Juni gegen England und Italien um Punkte kämpft, hast auch du die Chance, das Deutschland-Trikot überzustreifen. Und zwar diesmal nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler auf dem Platz. Für die Partien in München und Mönchengladbach braucht unsere Fan-Nationalmannschaft deine Unterstützung!

Der Heimauftakt gegen die englische Fan-Auswahl findet am 7. Juni in der bayerischen Landeshauptstadt statt. Gespielt wird auf der Bezirkssportanlage Freimann in Laufnähe zur Münchner Allianz Arena. Anstoß ist voraussichtlich um 14 Uhr. Nachdem die letzte Partie mit den Engländern 2017 in London mit 6:12 verloren ging, bekommt unsere Fan-Nationalmannschaft nun die Chance zur Revanche.

Genau eine Woche später rollt der Ball auch auf der Sportanlage Rönneter (An den Holter Sportstätten Nr. 9) in Mönchengladbach. Dort kommt es am 14. Juni vor dem Nations-League-Duell mit Italien zum Fan-Match gegen die Auswahl der Squadra Azzurra. Auch hier wird der Anstoß voraussichtlich um 14 Uhr erfolgen. Das bisher einzige Duell mit den Italienern im Jahr 2016 konnte unsere Fan-Auswahl in Mailand mit 3:0 gewinnen.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie Deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 29. Mai 2022.

[jh]