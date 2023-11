Jetzt anmelden: Fan-Match in Wien

Das letzte Länderspiel unserer Männer-Nationalmannschaft in diesem Jahr steigt in Wien. Dadurch steht auch für unsere Fan-Nationalmannschaft wieder eine neue Herausforderung vor der Tür. Bevor am 21. November die Profis loslegen, steht am Abend zuvor das Fan-Match gegen Österreich auf dem Spielplan. Damit zum Abschluss des Jahres noch ein Sieg eingefahren werden kann, brauchen wir deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 20. November statt und wird um 18:45 Uhr angepfiffen. Gekickt wird auf dem Raxplatz der Wiener Linien in der Raxstraße 3 in 1100 Wien.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 17. November.