Jetzt anmelden: Fan-Match in Nürnberg

Knapp zwei Wochen vor der Heim-EM trifft unsere Männer-Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine. Dadurch besteht für unsere Fan-Nationalmannschaft die Chance auf Wiedergutmachung für das verlorene Fan-Match in Bremen vor rund einem Jahr. Bevor am Abend die Profis loslegen, steht um 15 Uhr das Re-Match der beiden Fan-Auswahlen auf dem Spielplan. Um diesmal einen Sieg einfahren zu können, brauchen wir Deine Unterstützung!

Zur Anmeldung

Das Fan-Match findet am 3. Juni statt und wird um 15 Uhr angepfiffen. Gekickt wird auf dem Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg im Sportpark Valznerweiher (Valznerweiherstraße 200, 90480 Nürnberg), keine 15 Gehminuten vom Max-Morlock-Stadion entfernt.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 30. Mai.

[jh]