Jetzt anmelden: Fan-Match in Mainz

Neues Länderspieljahr bedeutet auch: neue Herausforderungen für unsere Fan-Nationalmannschaft. Bevor am Abend die Profis loslegen, steht das erste Fan-Match des Jahres gegen Peru auf dem Spielplan. Damit gleich zum Auftakt ein Sieg eingefahren wird, brauchen wir deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 25. März statt und wird um 14 Uhr angepfiffen. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz des SC Moguntia 1896 Mainz e.V. in der Albert-Schweizer-Straße 19. Von hier sind es nur gute 20 Minuten Fußweg bis zur Mewa Arena, wo am Abend die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick auf Peru trifft.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 20. März.

