Jetzt anmelden: Fan-Match in Lyon

Das erste Länderspiel unserer Männer-Nationalmannschaft in diesem Jahr steigt in Lyon. Dadurch steht auch für unsere Fan-Nationalmannschaft wieder eine neue Herausforderung vor der Tür. Bevor am Abend die Profis loslegen, steht um 12.45 Uhr das Fan-Match gegen Frankreich auf dem Spielplan. Damit zum Beginn des Jahres direkt ein Sieg eingefahren werden kann, brauchen wir deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 23. März statt und wird um 12.45 Uhr angepfiffen. Gekickt wird im Stade Leon Garraud (Complexe Sportif Pierre Peyronnet, 14 chemin de Cadou, 69740 Genas).

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 18. März.

