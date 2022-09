Jetzt anmelden: Fan-Match in London

Mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen ist die Bilanz unserer Fan-Nationalmannschaft in diesem Jahr makellos. Vor dem Klassiker zwischen unserem DFB-Team und England steht nun das fünfte Fan-Match des Jahres auf dem Programm. Damit die Siegesserie in London gegen den EnglandFans FC weitergeht, brauchen wir deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 25. September, einen Tag vor dem Nations-League-Spiel unserer Nationalmannschaft, auf dem Fußballplatz Spratleys Meadow des Amersham Town FC statt. Um 17 Uhr Ortszeit wird die Partie an der School Lane angepfiffen. Einen Transfer zum Spielort und wieder zurück nach London wird der Fan Club Nationalmannschaft organisieren. Nachdem unsere Fan-Auswahl beim Hinspiel in München mit 4:3 triumphieren konnte, soll nun auch im zweiten Vergleich des Jahres ein Sieg her.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie Deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 21. September.

[jh]