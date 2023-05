Jetzt Anmelden: Fan-Match in Bremen

Das 1000. Länderspiel in der Geschichte unserer Nationalmannschaft findet am 12. Juni in Bremen gegen die Ukraine statt. Auch unsere Fan-Mannschaft lässt es sich nicht nehmen, diesem besonderen Jubiläum einen würdigen Rahmen zu verleihen. Bereits vor dem Länderspiel am Abend steigt ein Fan-Match gegen die ukrainische Fan-Auswahl. Nach dem umjubelten 2:1-Erfolg gegen Peru ist es die zweite Begegnung des Jahres für die Hobbykicker des Fan Club Nationalmannschaft. Damit der nächste Sieg eingefahren werden kann, brauchen wir deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 12. Juni statt und wird um 12 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Rollsportstadion, das nur 15 Minuten Fußweg vom Weserstadion entfernt liegt. Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 4. Juni 2023.