Jetzt anmelden: Fan-Match in Bologna

Pünktlich zum Auftakt in die neue Saison der Nations League gegen Italien kehrt auch unsere Fan-Nationalmannschaft auf den Rasen zurück. Bevor es in Bologna im Stadio Renato Dall'Ara für unser DFB-Team zur Sache geht, brauchen wir im Fan-Match gegen die Tifosi deine Unterstützung!

Die Partie findet am 4. Juni auf der dem Campo Sportivo S.Grandi in der Via Domenico Biancolelli 36 statt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Sportplatz, eine Stunde später erfolgt der Anpfiff. Nachdem unsere Fan-Nationalmannschaft das bisher einzige Duell gegen die Tifosi in Mailand gewinnen konnte, soll nun der zweite Sieg in Folge her.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte Deine bevorzugte Position sowie Deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 29. Mai 2022.