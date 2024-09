Jetzt anmelden: Fan-Match in Amsterdam

Im ersten Auswärtsspiel nach der EM trifft unsere Männer-Nationalmannschaft am 10. September in Amsterdam im Rahmen der Nations League auf die Niederlande. Das wird insbesondere unsere Fan-Nationalmannschaft freuen. Denn bevor am Abend die Profis im Nachbarschaftsduell loslegen, steht um 14 Uhr das Match der beiden Fan-Auswahlen auf dem Spielplan. Und die Bilanz kann sich aus deutscher Sicht sehen lassen. In fünf von sechs Fan-Matches konnten die deutschen Anhänger als Sieger hervorgehen. Um auch diesmal einen Erfolg einfahren zu können, brauchen wir Deine Unterstützung!

Das Fan-Match findet am 10. September statt und wird um 14 Uhr angepfiffen. Gekickt wird auf dem Trainingsgelände des FC Amsterdam (Achtung neue Anschrift: Buitensingel 8, 1114BE Amsterdam-Druivendrecht), keine 20 Gehminuten von der Johan-Cruyff-Arena entfernt. Auch Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen.

Damit wir entsprechend planen und einen möglichst ausgeglichenen Kader zusammenstellen können, gib bei der Anmeldung bitte deine bevorzugte Position sowie deine Spielstärke an. Anmeldeschluss ist der 5. September.