Jetzt anmelden: Diskutiere mit DFB-Experten zum Kinderfußball

Der Kinderfußball in Deutschland verändert sich. Die neuen Spielformen in der G-, F- und E-Jugend sind mit Beginn der Saison 2020/2021 in die nächste Stufe der Pilotphase gegangen, mittlerweile beteiligen sich alle 21 Landesverbände daran. Du hast Fragen zu den neuen Spielformen, die kleinere Teamgrößen, mehrere Felder, mehr Ballaktionen für jedes Kind und ein festes Rotationsprinzip beim Auswechseln beinhalten? Du hast Anregungen aus der Praxis? Du willst Kritik oder auch Deine Unterstützung loswerden? Du benötigst organisatorische Tipps? Dann bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit – bei der digitalen Sprechstunde mit DFB-Experten am Montag, 26. Oktober.

Als Gesprächspartner werden der Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB, Meikel Schönweitz, und Markus Hirte (Leiter Talentförderung) mit von der Partie sein. Los geht der Austausch zum Kinderfußball per Videokonferenz um 19 Uhr, die Dauer der digitalen Sprechstunde ist auf rund 90 Minuten angesetzt. Das Angebot richtet sich an alle Amateurklubs. Vor allem Kinder- und Jugendtrainer*innen sowie Jugendleiter*innen dürfen sich angesprochen fühlen.

So meldest Du dich an

Du kannst Dich ab sofort anmelden – und zwar via E-Mail an fussball.de@dfb.de. Gib‘ bitte unter dem Betreff "Kinderfußball" neben Deinem Namen auch Dein Alter und die Funktion an, die Du in deinem Verein ausübst – und gerne auch schon Fragen, die Dir zu den Spielformen im Kinderfußball auf den Nägeln brennen. Die Zahl der Teilnehmer*innen an der digitalen Sprechstunde am 26. Oktober ist auf 25 Personen begrenzt.

Die Anmeldefrist läuft bis Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr. Die Teilnehmer*innen erhalten dann bis Montagvormittag einen Einladungslink, mit dem sie sich abends in die digitale Sprechstunde einwählen können. Die DFB-Experten freuen sich auf den Austausch mit euch.

