Jetzt abstimmen: Wer wird Spieler und Trainer der Saison?

Die 3. Liga wählt wieder ihren Spieler und Trainer der Saison. Wie in den Vorjahren entscheiden die Fans, Kapitäne und Trainer aller 20 Klubs gemeinsam über die Sieger. Eine Vorauswahl durch die sportlichen Experten ist in den vergangenen Tagen bereits getroffen worden. Der TSV 1860 München ist in beiden Kategorien im finalen Voting vertreten.

Um den Titel als Spieler der Saison 2020/2021 kommt es zum Generationenduell zwischen Sascha Mölders (1860) und Nicklas Shipnoski (1. FC Saarbrücken). Bei den Trainern fällt die Entscheidung zwischen Guerino Capretti vom Aufsteiger SC Verl und Michael Köllner (1860). Dies ist das Ergebnis der Abstimmung unter den Trainern und Spielführern der Drittligisten. Jeder von ihnen hat seinen Spieler und seinen Trainer der Saison gewählt. Vorgabe war dabei, dass kein Spieler oder Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. Alle 20 Klubs haben sich an der Abstimmung beteiligt.

Die meisten Stimmen entfielen auf Torjäger Mölders (21 Treffer in der laufenden Saison), erster Herausforderer ist der 23-jährige Shipnoski, mit 15 Toren treffsicherster Saarbrücker. In der Trainer-Kategorie stehen Capretti und Köllner am höchsten in der Gunst der Experten.

Fan-Voting läuft bis Sonntag um 18 Uhr

Wer wird Nachfolger von Kwasi Okyere Wriedt und Sebastian Hoeneß, die im Vorjahr in Diensten des FC Bayern München II die Titel als Spieler und Trainer der Saison gewonnen hatten? Das letzte Wort haben die Fans. Über die DFB-Votings auf Facebook und Instagram entscheiden sie nun, wer die Zweikämpfe in beiden Kategorien für sich entscheidet.

Die Abstimmung läuft bis Sonntag, 16. Mai, 18 Uhr. Der Spieler und der Trainer der Saison sollen im Rahmen des letzten Spieltags am Samstag, 22. Mai, mit Trophäen ausgezeichnet werden.

[jb]