Jens Bauer wird Co-Trainer der U 16-Junioren

Es gelang ihm, die U 19-Junioren des 1. FC Heidenheim 1846 in der Junioren-Bundesliga zu etablieren, jetzt stellt sich Jens Bauer einer neuen Herausforderung: Zum 1. Juni 2021 wechselt der 28-Jährige als Co-Trainer ins DFB-Trainerteam um Christian Wück und Rainer Zietsch. Gemeinsam mit den beiden Ex-Profis trainiert er künftig die U 16-Nationalmannschaft. Bauer schloss den Fußball-Lehrer-Lehrgang erst kürzlich erfolgreich ab und wechselt nach Stationen beim SSV Reutlingen, dem dortigen DFB-Stützpunkt und zuletzt im Leistungszentrum des FCH nun zum Verband.

Zu seinem neuen Job im sogenannten Aufbaubereich des DFB sagt Bauer: "Meine Vorfreude auf die neue Aufgabe ist riesig. Ich wollte den nächsten Schritt machen und lerne durch die Arbeit mit den besten Talenten des Altersbereichs eine neue Facette des Nachwuchsfußballs kennen. Dass es mich zudem stolz macht, bei Länderspielen dabei sein zu können, will ich gar nicht verbergen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, bei den kommenden Lehrgängen einzusteigen."

"Optimale Ergänzung für dieses Trainerteam"

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB, erklärt, was hinter Bauers Verpflichtung steckt: "Wir haben für die Auswahl unserer Trainerteams klare Profile formuliert. Die insgesamt 21 Trainer von der U 15 bis zur U 21 sehen wir als ein Team, in dem jeder seine Stärken einbringt. Die Jahrgangsteams bestehen aus einem Trainer mit Erfahrung, einem Typ Innovation und einem Altersspezialisten, die sich in der Arbeit mit der Mannschaft jeweils gegenseitig ergänzen. Wir sind daher gezielt auf Jens zugegangen und sehr froh, ihn für uns gewonnen zu haben."

Bauer habe in den vergangenen fünf Jahren täglich mit den Talenten aus dem Heidenheimer Leistungszentrum auf dem Platz gestanden und bewiesen, dass er Nachwuchsfußballer weiterentwickeln könne, sagt Schönweitz und ergänzt: "Er ist ein junges Trainertalent, das viel Energie und innovative Ideen mitbringt. Gepaart mit Christian Wück, der seit fast zehn Jahren in diesem Altersbereich tätig ist, und Ex-Profi Rainer Zietsch sehen wir in Jens die optimale Ergänzung für dieses Trainerteam."

[jf]