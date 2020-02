Jena: Tomislav Piplica im U 17-Trainerteam

Der frühere Bundesliga-Torhüter Tomislav Piplica (50) verstärkt das Trainerteam bei der U 17 des FC Carl Zeiss Jena in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga. Für die TSG Hoffenheim endete eine lange Heimserie, große Spannung verspricht der Kampf um den Klassenverbleib im Westen. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

FC Carl Zeiss Jena: Die U 17 des FC Carl Zeiss Jena, Schlusslicht in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga, kann im Rennen um den Klassenverbleib ab sofort auf die Erfahrung eines früheren Bundesligaprofis zurückgreifen. Tomislav Piplica, der als Torhüter unter anderem in 117 Erstligaspielen für den FC Energie Cottbus zum Einsatz kam, unterstützt Jenas U 17-Trainer Daniel Wölfel ab sofort als Assistent. Außerdem übernimmt der 50-Jährige in Jena die Position des Torwarttrainers im Leistungs- und Aufbaubereich. Piplica, der einst für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina neun Länderspiele bestritt, ist im Besitz der Lizenz als Fußball-Lehrer und war zuletzt als Torwarttrainer für den Nordost-Regionalligisten FSV 90 Wacker Nordhausen tätig. In der Saison 2011/2012 gehörte er beim FC Carl Zeiss Jena schon einmal dem Trainerteam der ersten Mannschaft an. "Wir sind froh, dass wir einen erfahrenen Trainer für das Funktionsteam unserer U 17 gewinnen konnten", so Heiko Nowak, Leiter des Leistungszentrums beim FC Carl Zeiss Jena. "Gleichzeitig wird Pipi als Torwarttrainer im Leistungs- und Aufbaubereich sein umfangreiches Wissen an talentierte Spieler und Torhüter weitergeben."

Hertha BSC: Die U 17 von Hertha BSC geht erstmals seit sieben Partien in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga wieder als Tabellenführer in einen Spieltag. Nach dem 4:0 gegen Dynamo Dresden, dem fünften Sieg in der fünften Begegnung der Rückrunde, beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Oliver Reiß auf Verfolger Hamburger SV (0:1 beim Chemnitzer FC) zwei Punkte. Mit nun schon zwölf Begegnungen ohne Niederlage in Folge haben die Berliner ihren Saisonbestwert noch weiter ausgebaut. Am Samstag (ab 13 Uhr) empfängt Hertha BSC den fünftplatzierten VfL Wolfsburg.

VfL Bochum: Trotz der jüngsten 0:2-Derbyniederlage in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga beim Tabellenzweiten und Titelaspiranten Borussia Dortmund geht die U 17 des VfL Bochum am Sonntag (ab 11 Uhr) optimistisch in die Partie gegen Alemannia Aachen. "Für den aufopferungsvollen Kampf hätte meine Mannschaft in Dortmund einen Punkt verdient gehabt", sagt VfL-Trainer David Siebers. "Dafür hätten wir allerdings auch unsere Möglichkeiten effektiver nutzen müssen. Dennoch haben wir im Vergleich zum 0:2 im Hinspiel eine starke Entwicklung ausmachen können, an die wir in den nächsten Spielen anknüpfen und uns dann auch belohnen wollen."

Arminia Bielefeld: Das Rennen um den Klassenverbleib in der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga hat weiter an Spannung gewonnen. Durch die Niederlage beim direkten Konkurrenten SV Lippstadt 08 (0:2) beträgt der Vorsprung von Arminia Bielefeld (16 Punkte) auf die Abstiegsplätze nur noch einen Zähler. Liganeuling Lippstadt (ebenfalls 16) hat die Gefahrenzone verlassen. Auch die beiden Tabellenletzten Alemannia Aachen (2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen/14 Punkte) und Wuppertaler SV (1:0 gegen die SG Unterrath/zwölf) fuhren die volle Punktzahl ein. Damit trennen Platz neun (Unterrath) und 13 (Aachen) gerade einmal drei Punkte. Für das Spiel am Samstag (ab 11 Uhr) gegen Endrundenanwärter Borussia Dortmund muss Arminia Bielefelds Trainer Arsenije Klisuric auf Alexander Dimou verzichten. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler sah in Lippstadt wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte und fehlt nun gesperrt.

TSG Hoffenheim: Mit der überraschenden 2:4-Heimniederlage in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga gegen die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth ist für die U 17 der TSG Hoffenheim eine lange Serie zu Ende gegangen. Nach 434 Tagen gingen die Kraichgauer in einem Heimspiel erstmals wieder leer aus. Zuletzt war das am 8. Dezember 2018 gegen den 1. FC Heidenheim (1:2) passiert. "Es war gegen Fürth ein insgesamt enttäuschender Auftritt von uns", gab TSG-Trainer Danny Galm ehrlich zu. "Nach einem angespannten und nervösen Beginn haben die Jungs nicht die nötige Geduld aufgebracht, um die Partie zu ihren Gunsten zu gestalten." In der Partie am Samstag (ab 12 Uhr) bei Eintracht Frankfurt kann der 33-Jährige weiterhin nicht auf Angreifer Armindo Sieb zurückgreifen. Der U 17-Nationalspieler ist nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit aus dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (1:2) noch für drei Ligaspiele gesperrt. Er wird daher auch noch gegen den SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 29. Februar, ab 13.30 Uhr) und beim FC Augsburg (Samstag, 7. März, ab 11 Uhr) fehlen.

1. FSV Mainz 05: Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 geht in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Sonntag (ab 14 Uhr) gegen den Karlsruher SC. Dem Team von Trainer Sören Hartung gelang zum Auftakt nach der Winterpause durch die Tore von Maarten Klöppel (2), Kapitän Marlon Roos Trujillo, Keanu Kraft und des eingewechselten Ante Serdarusic bei der SpVgg Unterhaching (5:0) der bislang höchste Saisonerfolg. "Wir sind sehr konzentriert ins Spiel reingekommen", so Hartung. "Wir haben den Gegner früh unter Druck gesetzt und Unterhaching so gar nicht erst die Option geboten, ins Spiel zu finden." Die Mainzer führen die Tabelle nach 18 von 26 Spieltagen mit drei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern München an und weisen die um sieben Treffer bessere Tordifferenz auf.

