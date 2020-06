Jena gegen FC Bayern II um einen Tag verlegt

Das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den FC Bayern München II in der 3. Liga wird auf Samstag, 27. Juni (ab 14 Uhr), verlegt. Ursprünglich war die Partie des 36. Spieltags für Sonntag, 28. Juni (ab 17 Uhr), angesetzt gewesen. Grund für die Verlegung ist eine Terminüberschneidung auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena.

Damit werden am 36. Spieltag der 3. Liga sieben der zehn Partien am Samstags (ab 14 Uhr) ausgetragen. Zwei Begegnungen des drittletzten Spieltags finden am Sonntag (ab 13 und 14 Uhr) statt, eine bereits am Freitag (ab 19 Uhr). MagentaSport zeigt alle Spiele live.

[jb]