Ausweichstadion am 28. Spieltag: In Würzburg steigt das Duell Jena gegen Chemnitz

Jena gegen Chemnitz in Würzburg

Die Drittligapartie des FC Carl Zeiss Jena gegen den Chemnitzer FC am Sonntag (ab 17 Uhr, live bei MagentaSport) wird in der FLYERALARM Arena in Würzburg ausgetragen. Das hat die Spielleitung des DFB festgelegt. Die beiden beteiligten Klubs sind informiert. Die Bestätigung der Würzburger Kickers und des städtischen Gesundheitsamtes zur Nutzung des Stadions ist heute offiziell erfolgt. Die 3. Liga nimmt am Wochenende nach fast dreimonatiger Pause mit dem 28. Spieltag wieder ihren Spielbetrieb auf.

Die Verlegung des Spielortes für die Begegnung der Jenaer gegen Chemnitz ist aufgrund der Verfügungslage in Thüringen nötig, die bis 5. Juni keinen sportlichen Wettkampfbetrieb in dem Bundesland erlaubt. Gemäß der Regularien des DFB muss ein Klub in eine andere Spielstätte ausweichen, sollte ihm sein gewohntes Stadion zum Zeitpunkt eines angesetzten Spiels nicht zur Verfügung stehen oder nicht für die betreffende Spielklasse zugelassen sein.

Corona: Spielleitung darf neutralen Spielort benennen

Das gewählte Vorgehen erfolgt im Sinne der Wettbewerbssicherung und des Gesamtinteresses der 3. Liga. In der aktuellen Sondersituation ist vom DFB-Vorstand zudem die grundsätzliche Möglichkeit geschaffen worden, dass die Spielleitung in Ausnahmefällen einen neutralen Spielort benennen oder einen Tausch des Heimrechts vornehmen kann. Im Falle des Spiels Jena gegen Chemnitz wird auf einen neutralen Spielort zurückgegriffen.

Bereits am Dienstag hatte der 1. FC Magdeburg in der 3. Liga seinen Antrag auf Verlegung des Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern beim DFB zurückgezogen. Die Begegnung ist für Samstag um 14 Uhr angesetzt und wird live im MDR, SWR sowie bei MagentaSport übertragen.

[jb]