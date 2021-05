Jena feiert den direkten Wiederaufstieg

In der 2. Frauen-Bundesliga Nord steht mit dem FC Carl Zeiss Jena der Aufsteiger in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga fest. Den Thüringerinnen reichte ein 2:2 gegen Wolfsburg II, da der FSV Gütersloh zeitgleich 4:1 gegen RB Leipzig gewann. Durch die Ankündigung der Gütersloherinnen auf einen möglichen Aufstieg zu verzichten, ist der direkte Wiederaufstieg für Jena perfekt. Am letzten Spieltag geht es im direkten Duell mit Gütersloh also "nur" noch um die Meisterschaft. Die SpVg Berghofen steht unterdessen als erster Absteiger der Staffel Nord fest.

In der Staffel Süd hat sich zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt im "Endspiel" um den Klassenverbleib mit 3:2 beim 1. FC Saarbrücken durchgesetzt. Damit steht Saarbrücken neben den Würzburger Kickers (1:3 bei Bayern München II) und dem 1. FFC Niederkirchen (0:9 bei der TSG Hoffenheim II) als dritter Absteiger fest.