Fast optimale Ausbeute in der Süd-Staffel: Kölner Frauen beenden Saison unbesiegt

Erst Aufsteiger, nun auch Meister: Carl Zeiss Jena in der Nordstaffel

Zurück im Oberhaus: Carl Zeiss Jena ist Meister und Aufsteiger in der Nord-Staffel

Jena als Erster hoch, zwei Entscheidungen noch offen

In den beiden Staffeln der 2. Frauen-Bundesliga sind fast alle Entscheidungen der regulären Saison gefallen. Als Aufsteiger in die FLYERALARM Frauen-Bundesliga stand im Norden schon vor dem letzten Spieltag der FC Carl Zeiss Jena, im Süden der 1. FC Köln fest. Jena sicherte sich durch ein 2:0 (1:0) bei RB Leipzig auch die Meisterschaft.

Aus der Staffel Süd steigen der 1. FC Saarbrücken, die Würzburger Kickers und der 1. FFC Niederkirchen in die Regionalligen ab, in der Staffel Nord stehen Arminia Bielefeld und die SV Berghofen als Absteiger fest. Lediglich der dritte direkte Abstiegsplatz ist noch nicht vergeben, dort müssen noch die zweiten Mannschaften des VfL Wolfsburg und des 1. FFC Turbine Potsdam zittern, da Wolfsburg II (9. Juni) und Potsdam II (13. Juni) jeweils noch ein Nachholspiel gegen Bielefeld bestreiten. Nach einem 5:0 (3:0) im direkten Aufeinandertreffen haben die Spielerinnen aus Wolfsburg die bessere Ausgangsposition.

Aus demselben Grund steht der Gegner von TSG Hoffenheim II in den Abstiegsplayoffs der beiden Tabellensechsten auch noch nicht fest. Trotz eines 3:1 gegen die Würzburger Kickers müssen die Kraichgauerinnen im den Klassenverbleib bangen, weil sich Mitkonkurrent Eintracht Frankfurt II mit einem 2:1 gegen den FC Bayern München rettete. Auch der FC Ingolstadt bleibt nach einem 3:0 beim 1. FFC Niederkirchen drin. Der Gewinner der Duelle in Hin- und Rückspiel verbleibt in der 2. Bundesliga.

