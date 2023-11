Jeltsch: "Es ist mein Anspruch, die Abwehr zusammenzuhalten"

Finn Jeltsch steckt mit den deutschen U 17-Junioren mitten in der Vorbereitung auf die WM in Indonesien. In der laufenden Saison stand der Kapitän der U 19 des 1. FC Nürnberg schon dreimal im Profikader der "Clubberer". Im DFB.de-Interview erklärt der Innenverteidiger unter anderem, wie er das WM-Auftaktspiel gegen Mexiko am Sonntag (ab 13 Uhr MEZ, live auf FIFA+ und skysport.de) angehen will.

DFB.de: Hallo Finn, wie hast du dich in den ersten Tagen hier in Bandung zurechtgefunden?

Finn Jeltsch: Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin einen Tag später angereist, weil ich noch im Profikader beim FCN stand und die Anreise war echt lang. Hier angekommen, fiel mir als erstes die hohe Luftfeuchtigkeit auf. Aber auch daran gewöhnt man sich schnell. Wir haben ja schon vier Trainingseinheiten absolviert. Auf dem Weg ins Stadion sieht man sehr viele Leute auf der Straße und vor allem sehr viele Rollerfahrer. Viele Menschen sitzen auch vor ihren kleinen Läden. Das ist schon krass, wie voll alles ist.

DFB.de: In der 2. Bundesliga warst du vor der Abreise nach Indonesien dreimal im Kader der Profis. Wie ist dein Austausch mit Trainer Christian Fiel? Hat er dir schon dein Debüt bei den Profis in Aussicht gestellt?

Jeltsch: Wir sind natürlich viel im Austausch. Speziell über mein mögliches Debüt haben wir noch nicht gesprochen. Das wird sich irgendwann ergeben und bis es so weit ist, werde ich in jeder Einheit alles geben.

DFB.de: Welche Rolle möchtest du hier bei der U 17-WM einnehmen?

Jeltsch: Ich möchte an die Europameisterschaft anknüpfen und wieder konstant meine Leistung in den Spielen bringen. Als Führungsspieler ist es mein Anspruch, die Abwehr zusammenzuhalten.

DFB.de: Am Sonntag beginnt die WM für Euch so richtig. Was dürfen die deutschen Fans deiner Meinung nach vom Auftaktspiel gegen Mexiko erwarten?

Jeltsch: Ich erwarte ein sehr, sehr intensives Spiel. Die Mexikaner verdichten das Zentrum sehr gut, deshalb brauchen wir Geduld. Sie stehen allgemein sehr kompakt. Wir hoffen natürlich auf einen guten Start und können, wenn wir unsere Leistung bringen, auch gegen gute Mexikaner bestehen.

DFB.de: Und du persönlich, wie gehst du das Spiel an?

Jeltsch: Persönlich stelle ich mich besonders auf die individuell starken Stürmer und Flügelspieler ein. Ich freue mich auf die Duelle!

[jf]