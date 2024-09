Jeltsch: "Einiges funktioniert schon ganz gut"

Mit 1:2 verlor die U 19 des 2006er-Jahrgangs ihr erstes Spiel der Länderspielsaison gegen Italien. Im zweiten Spiel gegen England zeigte das Team, das im Vorjahr U 17-Welt- und Europameister wurde, mit einem 3:2-Sieg eine starke Reaktion. Finn Jeltsch, eine wichtige Stütze der Mannschaft, spricht im Interview mit DFB.de über die den Lehrgang in Kroatien, den Teamgeist und seinen Stolz, für Deutschland zu spielen.

DFB.de: Finn, die neue Saison der U 19 hat gestartet. Das erste Spiel gegen Italien ging leider mit 1:2 verloren. Sicherlich hättet ihr euch zu Saisonbeginn ein anderes Ergebnis gewünscht. Wie lange bleibt eine solche Niederlage im Kopf und wie gehst du persönlich damit um?

Finn Jeltsch: Wir haben uns das Ergebnis natürlich anders vorgestellt. Obwohl es in der 15. Spielminute für unseren Gegner einen Platzverweis gab, haben wir es nicht geschafft, das Spiel zu drehen. Darüber waren wir natürlich enttäuscht. Wir haben unsere Fehler analysiert und wollten es im nächsten Spiel besser machen. Im Spiel gegen England konnte man sehen, dass das Ergebnis nicht so lang in unseren Köpfen geblieben ist. Auch ich persönlich habe mich nicht lange mit der Niederlage beschäftigt, sondern den Fokus auf die nächste Partie gelegt.

DFB.de: Du hast es angesprochen. Das zweite Spiel gegen England verlief anders. Mit einem 3:2 konntet ihr das Spiel für euch entscheiden. Was habt ihr anders gemacht?

Jeltsch: Die Intensität war anders. Wir haben mehr Duelle gewonnen, gerade die wichtigen. Wir haben im England-Spiel wieder unsere fußballerische Klasse auf den Platz gebracht und haben überzeugt. Trotzdem gibt es immer noch Arbeit für unser Team.

DFB.de: Es ist die erste Maßnahme der neuen Saison. Was würdest du sagen läuft in der Mannschaft bisher gut und was ist noch ausbaufähig?

Jeltsch: Ich denke, einiges funktioniert bisher schon ganz gut. Man muss bedenken, dass eine neue Mannschaft auf einen neuen Trainer trifft. Wir müssen uns erst mal einspielen. Ich bin aber davon überzeugt, dass das mit den weiteren Lehrgängen kommen wird. Trotzdem sollten wir uns daran gewöhnen, dass wir mit einer durchgehenden Intensität spielen und Zweikämpfe gewinnen müssen. Das wird den Unterschied machen.

DFB.de: Wie ist die Stimmung nach den beiden Spielen bzw. wie hast du den Gemütszustand in den vergangenen Tagen innerhalb des Teams wahrgenommen?

Jeltsch: Der Gemütszustand in unserem Team ist immer sehr gut. Hier versteht sich immer jeder mit jedem. Wenn wir zusammenkommen, freuen sich alle auf ein Wiedersehen. Dann kam das Italien-Spiel mit einem nicht so guten Ausgang. Das drückt anfangs die Stimmung. Wir haben aber aus der Partie unsere Schlüsse gezogen, uns auf das nächste Spiel konzentriert und dann dort auch unsere Leistung gebracht. Das hat auf jeden Fall unsere Stimmung wieder gebessert.

DFB.de: Das Turnier fand in Kroatien statt. Neben Trainingseinheiten und Spielen hattet ihr auch Freizeit. Wie sahen eure Freizeitaktivitäten aus?

Jeltsch: Im Hotel haben wir Tischtennis und Tennis gespielt, aber auch untereinander viel zusammengesessen, geredet und Zeit miteinander verbracht.

DFB.de: Was war dein persönliches Highlight während eures Kroatien-Aufenthalts?

Jeltsch: Da denke ich direkt an das England-Spiel. Vielleicht, weil es die frischesten Eindrücke sind. Das hat auf jeden Fall ordentlich Spaß gemacht.

DFB.de:Was hat es dir bedeutet, beim Lehrgang in Kroatien die Kapitänsbinde zu tragen?

Jeltsch: Allgemein erfüllt es einen mit sehr viel Stolz, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Es ist sehr besonders für mich. Für mich ist es auch neben dem normalen Ligabetrieb im Verein das Größte, was es gibt. Dass ich in diesem Lehrgang die Kapitänsbinde tragen durfte, macht mich natürlich noch stolzer. Und dieses Vertrauen wollte ich natürlich mit meiner Leistung zurückzahlen.

[gmw]