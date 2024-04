"Jedes Finale fühlt sich emotional anders an"

In genau drei Wochen ist es endlich soweit - dann steht das DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg auf dem Programm. Die beiden derzeit besten deutschen Mannschaften treffen in Köln am 9. Mai (ab 16 Uhr) aufeinander. Es sind nur noch wenige Tickets für die Partie an Christi Himmelfahrt im Rhein-Energie-Stadion erhältlich.

Die Favoritenrolle vor dem Duell ist völlig offen. Zwar hat der VfL Wolfsburg den DFB-Pokal in den vergangenen neun Jahren immer gewonnen und ist damit seit 49 Begegnungen in diesem Wettbewerb unbesiegt. Die Bayern-Fußballerinnen hingegen führen derzeit die Tabelle der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit sieben Punkten Vorsprung an und haben die beiden direkten Aufeinandertreffen mit den Wolfsburgerinnen in dieser Saison gewonnen.

"Ich freue mich riesig auf das DFB-Pokalfinale in Köln", sagte Giulia Gwinn, Nationalspielerin des FC Bayern München, im Rahmen des Finalistentalks im Sport- und Olympiamuseum in Köln. "Für mich persönlich ist es das zweite Mal. Ich war 2019 bereits mit dem SC Freiburg dabei. Damals haben wir gegen Wolfsburg verloren. Ich fiebere diesem ganzen Event wirklich entgegen und bin begeistert, dass wir vor so einer Kulisse in diesem Rahmen spielen dürfen. Meine ganze Familie wird da sein, auch viele Freunde. Das wird einfach sehr speziell und außergewöhnlich."

"Jedes Endspiel in den vergangenen Jahren war gefühlt immer knapp"

Alexandra Popp, Kapitänin des VfL Wolfsburg und der DFB-Auswahl, ergänzte: "Jedes Finale fühlt sich emotional anders an. Und jedes Endspiel in den vergangenen Jahren war gefühlt immer knapp. Für mich ist jeder Pokalsieg etwas ganz Besonderes, weil jede Begegnung ein K.o.-Spiel ist. Du weißt schon vorher, dass es im Hier und Jetzt um alles geht. Entweder du gewinnst und kommst eine Runde weiter. Oder du verlierst und bist raus. Dazwischen gibt es nichts. Das macht den Reiz aus. Und in den vergangenen Jahren ist es uns eben sehr gut gelungen, immer zum richtigen Zeitpunkt unsere beste Leistung abzurufen."

Auch Shary Reeves, die Kölner Sportbotschafterin und diesjährige Pokalträgerin, war vor Ort und machte ihre Vorfreude vor dem Event deutlich. "Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, diese herausragende Aufgabe zu übernehmen und dazu beizutragen, dass dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Moment für alle wird", sagte die 54-Jährige, die als Moderatorin, Autorin, Produzentin und Keynote-Speakerin tätig ist und selbst früher unter anderem für den SC 07 Bad Neuenahr und den 1. FFC Frankfurt in der Bundesliga gespielt hat. "In diesen Zeiten, in denen die Vielfalt und die demokratischen Werte unserer Gesellschaft so sehr im Fokus stehen, fühle ich mich unbeschreiblich geehrt, in diesem Jahr als Pokalträgerin einen Beitrag leisten zu dürfen. Köln, eine Stadt mit einer reichen Geschichte und kulturellen Vielfalt, erscheint mir nach den jüngsten Ereignissen als der perfekte Austragungsort für das Pokalfinale der Frauen."

Fan- und Familienfest startet um 11.11 Uhr

Nach dem sportlichen Part stellten die Partner*innen des DFB-Pokalfinales - der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM), der 1. FC Köln, die Kölner Sportstätten und die Stadt Köln - die Höhepunkte des diesjährigen Fan- und Familienfestes vor. Los geht es an dem großen Tag schon weit vor dem Anpfiff des Duells zwischen den Münchnerinnen und den Wolfsburgerinnen. Früh morgens starten zahlreiche Fußballturniere des Fußball-Verbandes Mittelrhein. 100 Mannschaften mit mehr als 1200 Spielerinnen werden am Start sein. Die Ehrung der Gewinnerinnen wird in der Halbzeitpause im Stadion erfolgen.

Ab 11.11 Uhr beginnt zudem auf den Stadion-Vorwiesen traditionell das große Fan- und Familienfest mit abwechslungsreichem Programm auf der Musikbühne und der Fanfestmeile. So werden dort unter anderem die bekannten Kölner Bands Kempes Feinest, Miljö und Klüngelköpp auftreten. Der Besuch des Fan- und Familienfests auf den Vorwiesen ist kostenlos und frei zugänglich.

[sw]