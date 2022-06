Je 25.000 Euro Geldstrafe für Thiaw, Churlinov und Füllkrug

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Niclas Füllkrug vom Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen sowie Darko Churlinov und Malick Thiaw vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 in Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens jeweils mit Geldstrafen in Höhe von 25.000 Euro belegt.

Churlinov und Thiaw hatten nach der Zweitligapartie gegen den FC St. Pauli am 7. Mai 2022 im Stadioninnenraum inmitten von feiernden Schalker Anhängern je ein Bengalisches Feuer in der nach oben ausgestreckten Hand gehalten. Das Gleiche hatte auch Niclas Füllkrug nach dem Zweitligaspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am 15. Mai 2022 inmitten von feiernden Bremer Anhängern im Stadioninnenraum getan.

Die Verwendung von Pyrotechnik im Stadioninnenraum verstößt gegen die sportrechtliche und staatliche Rechtsordnung und birgt erhebliche Gefahren auch für andere Stadionbesucher.

