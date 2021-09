Jansen beim Fan Club-Radio gegen Armenien

Am Sonntag herrscht endlich wieder Heimspielatmosphäre bei einem Länderspiel unserer Nationalmannschaft. Gegen Armenien geht es um drei wichtige Punkte in der WM-Qualifikation. Für die Daheimgebliebenen bietet unser Fan Club-Radio die perfekte Einstimmung auf die Partie. Zu Gast ist Ex-Nationalspieler Marcell Jansen.

Die Sendung beginnt um 20 Uhr auf dem Facebook Kanal des Fan Club Nationalmannschaft und auf laut.fm. Dann bringen unsere Moderatoren Maik Nöcker und Jonas Franck euch auf den neuesten Stand. Wen bringt Hansi Flick von Anfang an? Auf was wird es gegen Armenien ankommen? Und wie behalten wir die drei Punkte im heimischen Stadion? Unser Experte wird den beiden mit Rat und Tat zur Seite stehen und freut sich bereits auf eure Fragen. Wie immer dürfen sich unsere Zuschauer gerne in die Diskussion mit einschalten.

[jh]