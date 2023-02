Jan Zimmermann übernimmt U 23 des BVB

Die U 23 von Borussia Dortmund ist zwei Tage nach der Trennung von Christian Preußer auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Jan Zimmermann soll die zweite Mannschaft des Bundesligisten zum Klassenverbleib in der 3. Liga führen. Sein Debüt gibt er am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) im Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken.

Seine Trainerkarriere hatte Zimmermann als Spielertrainer beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder begonnen, den er 2016 in die Regionalliga Nord führte. Nach insgesamt sieben Jahren wechselte er zum TSV Havelse. Den Klub aus der Nähe seiner Geburtsstadt Hannover führte der 43-Jährige ebenfalls eine Spielklasse nach oben. Über die Entscheidungsspiele gegen den 1. FC Schweinfurt aus der Regionalliga Bayern (1:0 und 1:0) gelang dem TSV Havelse 2021 der erstmalige Aufstieg in die 3. Liga. Anschließend war Zimmermann als Cheftrainer bei Hannover 96 tätig. Den Zweitligisten betreute er bis Ende November 2021. Bei der U 23 von Borussia Dortmund hat Jan Zimmermann nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben.

"Wir sind froh, dass wir Jan so schnell von uns überzeugen konnten und er die Mannschaft schon auf das wichtige Heimspiel gegen Saarbrücken am Samstag vorbereitet", so Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U 23. Aktuell rangiert der Dortmunder Nachwuchs mit einem Punkt Vorsprung unmittelbar vor der Gefahrenzone