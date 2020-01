Jan Lang: Länderspiele sind immer besonders

Für Spiele der deutschen Nationalmannschaft besitzt Jan Lang eine imaginäre Dauerkarte. Im vergangenen Jahr hat er kein einziges Länderspiel vor Ort verpasst. 2018 hat er nur zweimal gefehlt. Auf der Couch ist es für ihn nicht das Gleiche. "Im Stadion ist es viel emotionaler", erklärt das Fan Club-Mitglied. Die Stimmung, das Drumherum und natürlich die Reisen zu den Spielen machen für Jan jedes Länderspiel zu einem Erlebnis. "Es ist immer etwas Besonderes", sagt er.

Auf der Tribüne ist der 31-Jährige eher der Analytiker und besinnt sich aufs Sportliche. Wutentbrannt aufspringen und losbrüllen sieht man ihn eigentlich nie, was auch auf seine Tätigkeit als Schiedsrichter zurückzuführen ist. "Bei aller Sympathie und Leidenschaft versuche ich das Geschehen auf dem Rasen neutral zu beurteilen", so Jan.

Unbezahlbare Erinnerungen

Besonders spannend findet es Jan, wenn er mit dem DFB-Team zu Auswärtsspielen fährt, die ihn an Orte führen, die er sonst wahrscheinlich nie besucht hätte. "Wie zum Beispiel Belarus im vergangenen Jahr. Das war megacool", sagt er. Als Erinnerung an seine Reisen und Spiele sammelt der Fan aus Weidenstetten Spieltagschals von denen er inzwischen knapp 150 besitzt und die ihren Platz neben seinen rund 100 Fußballtrikots finden. Seit 2006 sind unter anderem lückenlos alle Heim- und Auswärtstrikots der Nationalmannschaft dabei.

Aber auf den vielen Reisen ereignen sich auch Erinnerungen, die unbezahlbar sind. Wie sein zufälliges Treffen im Moskauer Kreml mit Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Oliver Bierhoff während seines Trips zum Russland-Länderspiel 2009. Sowieso leben Jans Reisen von Begegnungen – gerne auch mit Fans aus anderen Nationen. "Meine Erfahrungen zeigen, dass man überall neue nette Leute kennenlernt, wenn man aufgeschlossen ist", berichtet er, "selbst mit den Holländern haben wir schon öfter freundschaftlich angestoßen."

Hoffen auf London

Im kommenden Sommer hofft Jan auf viele neue Bekanntschaften, wenn er während der EM durch halb Europa reist. Neben Karten für das Eröffnungsspiel in Rom hat er sich außerdem ein "Follow my Team"-Ticket für das DFB-Team gesichert, das ihm den Eintritt zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft während der EURO garantiert. Denn sein Ziel für 2020 heißt: "Ich will wieder bei jedem Länderspiel im Stadion sein."

Sein größter Wunsch wäre, nochmal das Wembley-Stadion in London zu besuchen. "Durch den Mythos strahlt die Arena eine ganz besondere Aura aus", sagt Jan, "sie zählt zu meinen absoluten Lieblingsstadien." Zu einem Wiedersehen würde es nur dann kommen, wenn die deutsche Mannschaft bei der EM mindestens ins Halbfinale kommt. "Deshalb hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich gleich zweimal nach London reisen darf", sagt Jan und freut sich über den Gedanken, dass Deutschland so ins Finale einziehen würde, das wie beide Halbfinalspiele in Wembley stattfindet.

[jh]