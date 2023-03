Jamal Musiala reist verletzt ab

Jamal Musiala fällt für die ersten beiden Länderspiele des Jahres der deutschen Nationalmannschaft aus. Der Offensivspieler von Meister FC Bayern München verlässt heute das Teamquartier der Nationalmannschaft in Frankfurt wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel.

"Wir alle haben gehofft, dass Jamal fit ist, weil er einzigartige Qualitäten hat", so Bundestrainer Hansi Flick, der auf eine Nachnominierung verzichtet. "Deswegen ist es schade für alle, dass er nicht dabei ist. Wir wünschen ihm, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist und nach den Länderspielen wieder spielen kann."

Regenerationseinheit vor Fans in Frankfurt

Das DFB-Team trifft auf dem Weg zur UEFA EURO 2024 in Deutschland zunächst am Freitag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz auf Peru, ehe es am Dienstag, 28. März (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in Köln gegen Belgien geht.