Jakobs fährt nicht mit zu Olympia

Ismail Jakobs wird nicht mit der deutschen Olympiamannschaft zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen. Grund dafür ist der Vereinswechsel des 21-Jährigen zum französischen Erstligisten AS Monaco.

Das deutsche Team, das nun aus 18 Spielern besteht, ist am heutigen Montag in Frankfurt am Main zusammengekommen, um am Dienstagabend in Richtung Japan aufzubrechen. In Wakayama City wird die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz zur Vorbereitung ein Trainingslager beziehen, im Rahmen dessen sie am 17. Juli (ab 10 Uhr MESZ) ein Freundschaftsspiel gegen Honduras absolviert.

Das erste Gruppenspiel bestreitet das Team D Fußball am 22. Juli (ab 13.30 Uhr MESZ, live in der ARD und Eurosport) in Yokohama gegen Brasilien.