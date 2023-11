Jahresabschluss: Wolf nominiert 23 Spieler

Den Schwung mitnehmen: Nach den Siegen gegen Portugal und Tschechien im Oktober geht die deutsche U 20-Nationalmannschaft mit viel Selbstvertrauen in die letzten beiden Partien des Jahres. Für das Auswärtsspiel in Sibiu gegen Rumänien am 17. November (ab 17 Uhr) und den Klassiker gegen England zum Jahresabschluss am 20. November (ab 18 Uhr) in Regensburg hat DFB-Trainer Hannes Wolf 23 Spieler nominiert - 16 weitere stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns auf acht intensive Tage mit der U 20-Nationalmannschaft und dem gesamten Team", sagt DFB-Coach Wolf. "Wir geben den Spielern die Möglichkeit, sich in den Trainingseinheiten und Spielen in Rumänien und in Regensburg gegen England auf hohem Niveau in ihrer Altersklasse zu beweisen. Natürlich wollen wir auch beide Spiele gewinnen."

Tickets für den Klassiker im Jahnstadion gibt es hier. Die Karten kosten zwischen 4 und 16 Euro.