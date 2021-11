Jahresabschluss: U 20 mit Remis in Portugal

Die deutschen U 20-Männer schließen das Länderspieljahr mit einem Remis ab. Vier Tage nach dem Prestigeerfolg gegen Frankreich trennten sich das DFB-Team und Gastgeber Portugal in Leiria 1:1 (0:0). Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Christian Wörns in der Spielzeit 2021/2022 ungeschlagen.

In einem spannenden Spiel zeigte die deutsche Auswahl immer wieder Zug zum Tor und erarbeitete sich einige Torchancen, fand in Portugals Torhüter Soares an diesem Abend jedoch häufig seinen Meister. Auch die Defensive des DFB-Nachwuchses stand größtenteils stabil. Lediglich Mathys Jean-Marie (56.) fand nach feinem Doppelpass die entscheidende Lücke.

Deutschland belohnte sich in der 86. Minute für eine starke Schlussphase und kam durch Tim Lemperle vom 1. FC Köln zum verdienten Ausgleich.