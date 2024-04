Jahn gegen Dynamo: Topspiel mit Trainertrio

Platz zwei gegen Platz vier: Mit dem SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden stehen sich am Samstag (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport sowie im BR und MDR) im Rahmen des 35. Spieltages in der 3. Liga zwei Aufstiegsaspiranten im direkten Duell gegenüber. Noch zur Winterpause lagen beide Vereine deutlich vor der Konkurrenz, kassierten dann aber einige Rückschläge. DFB.de mit fünf Fakten zum Topspiel.

Duell der Ex-Tabellenführer: Mit Regensburg und Dresden treffen zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison jeweils für lange Zeit an der Tabellenspitze standen. Vom 4. bis zum 28. Spieltag belegte immer eines dieser beiden Teams den ersten Platz. Zwischen dem 12. und 27. Spieltag machten sogar der SSV Jahn und Dynamo die beiden direkten Aufstiegsränge ununterbrochen unter sich aus. Ganze 15-mal hatte der Zweitliga-Absteiger aus Regensburg die Nase ganz vorne. Dresden kommt auf 13 Tabellenführungen in dieser Saison. Zum Vergleich: Der aktuelle Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball grüßt erst zum vierten Mal in der laufenden Spielzeit von Platz eins.

Jahrestabelle sieht anders aus: Dass sich der SSV Jahn und die SG Dynamo nicht in einem Duell "Erster gegen Zweiter" gegenüberstehen, hängt eng mit der Ausbeute in diesem Jahr zusammen. Zur Winterpause führten die Regensburger noch mit zwei Zählern vor Dresden die Tabelle an. Erst weitere zehn Punkte hinter Dynamo folgten der SSV Ulm 1846 Fußball auf dem Relegationsplatz sowie Rot-Weiss Essen auf Rang vier. 2024 läuft es allerdings für das ehemalige Spitzenduo nicht besonders rund: Während der SSV Jahn Regensburg mit 16 Punkten aus 14 Begegnungen in der Jahrestabelle nur den 15. Platz belegt, ist Dynamo Dresden mit der Bilanz von zwölf Punkten sogar Vorletzter. Lediglich der stark abstiegsbedrohte VfB Lübeck (zehn Zähler) kommt auf eine schlechtere Ausbeute.

Dreiergespann bis zum Saisonende: Nach nur einem Sieg aus den zurückliegenden neun Partien und dem jüngsten 0:2 im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln wurden Cheftrainer Markus Anfang und dessen Assistent Florian Junge bei Dynamo Dresden freigestellt. Anfang hatte das Team im Sommer 2022 übernommen. "Wir haben uns bei der Verpflichtung von Markus Anfang auf ein gemeinsames Ziel festgelegt, welches wir weiterhin fest im Auge haben", so David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD. "Allerdings sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität der Mannschaft im Saisonverlauf zunehmend seltener gezeigt hat und die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben sind. Aufgrund dessen haben wir uns jetzt für diesen Schritt entschieden, um in den letzten Spielen einen Impuls zu setzen." Bis zum Saisonende haben Co-Trainer Heiko Scholz, U 19-Cheftrainer Willi Weiße sowie Ex-Nationalspieler und Vereinsikone Ulf Kirsten die Leitung der Mannschaft bis zum Saisonende übernommen.

Chancen auf DFB-Pokal: Sein Debüt gab das neue Dresdner Trainertrio im Halbfinale des Sachsenpokals beim Nordost-Regionalligisten FSV Zwickau (2:1). Robin Meißner erzielte beide Treffer und ermöglichte so den Einzug in das Endspiel, in dem Ligakonkurrent FC Erzgebirge Aue wartet. Der Gewinner dieses Traditionsduells qualifiziert sich für den DFB-Pokal. "Das Weiterkommen wird dem Team guttun und neue Kräfte freisetzen", meint Interimstrainer Heiko Scholz. Während Dynamo durch den Finaleinzug noch zwei Chancen hat, um in der nächsten Saison im DFB-Pokal dabei zu sein, ist der SSV Jahn Regensburg auf die Platzierung in der 3. Liga angewiesen. Dafür wäre eine Platzierung unter den vier besten Teams notwendig. Vor dem Duell mit Dresden beträgt der Vorsprung sechs Punkte. Im bayerischen Verbandspokal war das Team von Trainer Joe Enochs bereits im Achtelfinale gegen den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt 04 (8:9 nach Elfmeterschießen) ausgeschieden.

Spitzenspiel-Experten: Betrachtet man nur die direkten Duelle zwischen den Vereinen auf den ersten sechs Tabellenplätzen, dann schneidet kaum ein Team so gut ab wie der SSV Jahn Regensburg. Aus den bislang acht Duellen mit den derzeit ärgsten Aufstiegskonkurrenten holte der Absteiger aus der 2. Bundesliga beachtliche 14 Punkte. Lediglich Rot-Weiss Essen (15) und der SSV Ulm 1846 Fußball (14) kommen auf eine ähnliche oder gleiche Ausbeute. Sowohl RWE als auch die Ulmer haben allerdings schon sämtliche Spitzenspiele hinter sich. Der SSV Jahn steht dagegen am 38. und letzten Spieltag (Samstag, 18. Mai, 13.30 Uhr) auch noch dem 1. FC Saarbrücken gegenüber. Für die SG Dynamo Dresden, die in der "Top6-Tabelle" mit acht Punkten den letzten Platz belegt, ist die Partie in Regensburg der abschließende direkte Vergleich mit einem direkten Konkurrenten. Die Partie ist ausverkauft und sorgt für große Vorfreude. "Wir fiebern diesem besonderen Heimspiel entgegen", erklärt Trainer Joe Enochs: "Kleinigkeiten werden entscheiden." Das Hinspiel gewann der SSV Jahn durch ein spätes Tor von Florian Ballas in Dresden 1:0.

