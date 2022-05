Jäkel und Ngankam abgereist, Bisseck und Samardzic nachnominiert

Frederik Jäkel (KV Oostende) und Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fürth) fallen verletzungsbedingt für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen U 21-Nationalmannschaft aus. Beide Spieler sind bereits aus dem Quartier der Mannschaft abgereist. Von DFB-Trainer Antonio Di Salvo nachnominiert wurden Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF) und Lazar Samardzic (Udinese Calcio).

Die DFB-Auswahl trifft am 3. Juni (ab 18.15 Uhr, live auf Sat.1) in Osnabrück auf Ungarn, am 7. Juni (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) folgt in Lodz das Duell mit Polen. Tickets für die Partie in Osnabrück sind im DFB-Ticketshop erhältlich.