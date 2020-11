Jaeckel und Raum dabei: Fürth-Duo für U 21 nachnominiert

Heute kommt die deutsche U 21-Nationalmannschaft in Wolfsburg zusammen, um sich auf die anstehenden Länderspiele am 12. November (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Slowenien und am 17. November (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) gegen Wales vorzubereiten. Beide Partien finden im Eintracht-Stadion in Braunschweig statt.

Im Aufgebot, das DFB-Trainer Stefan Kuntz am vergangenen Donnerstag nominiert hat, ergeben sich personelle Veränderungen: Ridle Baku (VfL Wolfsburg) ist am Sonntagabend für die A-Nationalmannschaft nachnominiert worden, Lennart Czyborra (CFC Genua) wird wegen strengerer Einreisebestimmungen nicht aus Italien zum Team stoßen. In Absprache zwischen Stefan Kuntz und Urs Fischer reist zudem auch Nico Schlotterbeck (1. FC Union Berlin) wegen seiner gerade überstandenen Verletzung nicht zur U 21. Dafür wurden Paul Jaeckel und David Raum (beide SpVgg Greuther Fürth) nachnominiert, sie stehen vor ihrem U 21-Debüt.

Neue Gesichter auch im Trainerteam: Den etatmäßigen Torwarttrainer Klaus Thomforde, der kurzfristig ausfällt, vertritt DFB-Torwartkoordinator Marc Ziegler. Zudem werden die Cheftrainer der deutschen U 20-, U 19- und U 18-Nationalmannschaft, Guido Streichsbier, Christian Wörns und Hannes Wolf, die U 21 für einen Teil der Maßnahme begleiten. Die November-Länderspiele der U-Nationalmannschaften unterhalb der U 21 hatte der DFB kürzlich allesamt abgesagt.

"Wollen gegen Wales die EM-Qualifikation perfekt machen"

Die sportliche Ausgangslage ist für die DFB-Auswahl eindeutig: "Wir wollen gegen Wales nun die endgültige Qualifikation für die U 21-Europameisterschaft 2021 perfekt machen, das ist das klare Ziel dieser Länderspielphase", sagt Stefan Kuntz. Zudem habe man "insbesondere im Freundschaftsspiel gegen Slowenien zum vorerst letzten Mal die Gelegenheit, taktische Variationen auszuprobieren."

Wie zuletzt wird auch diese Länderspielphase von besonderen Umständen begleitet: Vor und während des gemeinsamen Aufenthalts werden bei allen Spielern und Mitgliedern des Funktionsteams mehrere Corona-Testungen durchgeführt, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Zudem finden die Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.