Jacqueline Meißner lost Viertelfinale aus

Vier Teilnehmer stehen schon fest, die anderen vier werden am Dienstag und Mittwoch ermittelt. Und wer im Viertelfinale um den DFB-Pokal auf wen trifft, wird am 19. Februar (ab 17.10 Uhr) in der ZDF sportstudio reportage ausgelost. Losfee ist die dreimalige Nationalspielerin Jacqueline Meißner von der SGS Essen aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, moderiert wird die Sendung von Sven Voss.

Das Viertelfinale steigt am 4. und 5. April, die Halbfinalpartien werden am 2. und 3. Mai ausgetragen. Das große Finale im Berliner Olympiastadion findet am 3. Juni statt.