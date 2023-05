Jablonski pfeift Pokalhalbfinale zwischen Freiburg und Leipzig

FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski aus Bremen leitet am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky) das DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig.

Unterstützt wird er dabei von Sascha Thielert aus Buchholz und Eduard Beitinger aus Bad Abbach. Vierter Offizieller ist Frank Willenborg aus Osnabrück. Als Video-Assistent fungiert Benjamin Brand aus Unterspiesheim.

Das zweite DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) wird von FIFA-Referee Daniel Schlager aus Hügelsheim gepfiffen. Ihm stehen an den Linien Sven Waschitzki-Günther aus Bremen und Christian Dietz aus Kronach zur Seite. Der Vierte Offizielle ist Florian Badstübner aus Nürnberg, im Kölner Keller agiert Sören Storks aus Ramsdorf als Video-Assistent.

[dfb]