Italiener Orsato pfeift deutsches Gruppenfinale gegen die Schweiz

Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird Deutschlands Gruppenfinale gegen die Schweiz am Sonntag (ab 21 Uhr, live in der ARD und Magenta TV) leiten. Das gab die UEFA am Freitagmorgen bekannt. Bisher pfiff der 48-Jährige fünf deutsche Spiele, wovon die DFB-Elf keins verlor.

Bei der laufenden Europameisterschaft kam Orsato bereits am ersten Spieltag zum Einsatz. Der Weltschiedsrichter von 2020, der im selben Jahr auch das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain (1:0) leitete, war bei Englands Auftaktsieg gegen Serbien an der Pfeife verantwortlich.