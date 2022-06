Italien-Spiel: Kostenlose Deutschland-Jackets, Coke4free und Pins

Nach dem Auswärtsspiel in Budapest geht es für die Fans unseres DFB-Teams weiter nach Mönchengladbach, wo die letzte Nations-League-Partie im Juni ansteht. Rund um das Spiel gegen Italien sorgt der Fan Club Nationalmannschaft wieder für ein abwechslungsreiches Programm für alle Fans.

Wie beim letzten Spiel in Mönchengladbach wird das Fan-Club-Zelt auch diesmal an der Nordseite des Borussia-Parks stehen und ab 17.30 Uhr seine Türen für alle Fan-Club-Mitglieder öffnen. Dort bekommen Mitglieder gegen Vorlage des Mitgliedsausweises ein schwarz-rot-goldenes Deutschland-Jacket. Und das komplett kostenlos. Die auffälligen Kleidungsstücke sind so lange der Vorrat reicht in den Größen S bis XXL erhältlich. Bereits beim Heimspiel in München erfreuten sich die Jackets großer Beliebtheit.

Freigetränke und Pins für den guten Zweck

Auch die Spieltags-Pins werden in Mönchengladbach im Fan Club-Zelt angeboten. Sammlerfreunde können die Souvenirs für eine Spende ab einem Euro erwerben. Der gesammelte Betrag kommt diesmal dem Freiwilligen Zentrum der Caritas in Mönchengladbach zugute.

Doch im Fan-Club-Zelt wird nicht nur für den guten Zweck gesammelt, auch für Unterhaltung ist gesorgt: In der Coca- Cola-Gaming-Ecke stehen sowohl ein Tischkicker als auch eine Playstation für die Fans bereit. Außerdem spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Gästen im Zelt verschiedene Freigetränke so lange der Vorrat reicht. Das Essen wird vergünstigt angeboten.

Gewinnspiel und Fan-Match

Auch der Fan Club-Bus macht am Borussia-Park einen Zwischenstopp. Gegenüber dem Zelt hinter der Nordtribüne gibt es für Fans jede Menge schwarz-rot-goldene Give-Aways. Ab circa 19 Uhr wird hier außerdem ein DFB-Kapuzenpullover verlost.

Wer bereits frühzeitig nach Mönchengladbach anreist, kann ab 14 Uhr beim Fan-Match auf der Sportanlage Rönneter (An den Holter Sportstätten Nr. 9) gegen die Tifosi unsere Fan-Auswahl unterstützen. Beim Auswärtsspiel in Bologna konnten sich die deutschen Anhänger durch einen Last-Minute-Treffer mit 1:0 durchsetzen.

