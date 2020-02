Italien-Spiel: Fan-tastic Moment gewinnen

Die EURO 2020 grüßt bereits aus der Ferne, doch die ersten Höhepunkte des Jahres warten auf unser DFB-Team bereits im kommenden Monat. Mit dem Länderspiel gegen Italien am 31. März 2020 (ab 20.45 Uhr) steht ein echter Klassiker auf dem Programm. Du hast die Chance bei unserem Fan-tastic Moment in Nürnberg hautnah dabei zu sein. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur dieses Formular ausfüllen.

Du und eine Begleitperson deiner Wahl werden am Spieltag das Max-Morlock-Stadion ganz genau kennenlernen. Bei einer exklusiven Stadiontour dürft ihr unter anderem auf der Trainerbank Platz nehmen, das Spielfeld aus nächster Nähe inspizieren und einen Blick in die Kabine wagen. Selbstverständlich gehören auch Tickets für das Spiel gegen Italien zum Gewinn dazu – und auf Verpflegung mit lokalen Köstlichkeiten müsst ihr auch nicht verzichten.

Mit etwas Glück kannst du deinen Fan-tastic Moment in Nürnberg gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 27. Februar 2020. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht allen Teilnehmern viel Erfolg!

[jh]