Italien schlägt Belgien und fordert Spanien

Italien steht im Halbfinale der EURO 2020 und ist nur noch zwei Siege von einem zweiten EM-Triumph entfernt. Der Europameister von 1968 schlug Belgien in einer hart umkämpften Partie in München mit 2:1 (2:1) und trifft nun am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD oder dem ZDF und bei MagentaTV) in der Runde der besten Vier in London auf Spanien.

Nicolo Barella (31.) und Lorenzo Insigne (44.) leiteten den Erfolg der "Squadra Azzurra" mit zwei Toren ein, kurz vor der Pause konnte Romelu Lukaku per Foulelfmeter nur noch verkürzen (45.). In der zweiten Halbzeit ließen die Belgier gegen clever verteidigende Italiener mehrere gute Gelegenheiten zum Ausgleich aus.

[sid/bt]